Japan’s coalition partner head signals snap election may be nearing

11 gen 2026

Il capo del partner di coalizione del Giappone ha suggerito che si avvicina una possibile elezione anticipata. Il primo ministro Sanae Takaichi sta valutando attentamente questa opzione e potrebbe annunciare una decisione a breve. La situazione politica nel paese si sta evolvendo, richiedendo attenzione e analisi accurata degli sviluppi futuri.

TOKYO, Jan 11 (Reuters) - Japanese Prime Minister Sanae Takaichi appears to have moved to a “new stage” in considering whether to call a snap election and would not be su. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

