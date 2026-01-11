Jacopo Sarno | A sei anni sul set con Delia Scala Laurenti? Misterioso Ero la voce dell'uccellino nello spot con Del Piero

Jacopo Sarno, noto per il suo ruolo nelle sitcom degli anni ’90, ricorda i primi passi nel mondo dello spettacolo. A soli sei anni, ha lavorato con Delia Scala e ha partecipato a uno spot con Alessandro Del Piero, prestando la voce a un uccellino. In un’intervista a Fanpage.it, Sarno ripercorre le sue esperienze iniziali, tra curiosità e ricordi di un percorso che lo ha portato a diventare un volto noto del panorama televisivo italiano.

L’attore, volto simbolo delle sitcom anni 90 quando era un bambino, si racconta a Fanpage.it: “Il mio primissimo ciak fu lo per lo spot dei biscotti Lazzaroni. A scuola mi prendevano in giro, pensavano che me la tirassi. Il periodo peggiore? Dopo Disney Channel. Ero troppo vecchio per fare il teen-idol e nessuno mi voleva per progetti alternativi. Mi piacerebbe tornare in tv, ma non ho un agente”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

