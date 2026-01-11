Ivan Capelli | Hamilton in Ferrari è solo In F1 c'è tensione il 2026 sarà la tempesta perfetta
Ivan Capelli analizza le sfide attuali della Formula 1, concentrandosi sulle difficoltà di Lewis Hamilton e sul futuro di Charles Leclerc. Con un focus sul prossimo cambiamento regolamentare del 2026, l’ex pilota evidenzia come questa rivoluzione possa definire il nuovo corso dello sport. Un approfondimento sobrio e informativo sulle tensioni e le evoluzioni in atto nel mondo della massima categoria automobilistica.
Ivan Capelli a Fanpage ha parlato delle difficoltà di Lewis Hamilton, del futuro di Charles Leclerc e soprattutto della rivoluzione epocale rappresentata dal nuovo cambiamento regolamentare per la Formula 1 nel 2026.
