Il Bologna di oggi mescola tradizione e autenticità, mantenendo uno spirito genuino e senza artifici. Tra le caratteristiche dei rossoblù troviamo un atteggiamento deciso, un certo carattere e un’energia che li rende riconoscibili. Questa sintesi di qualità e personalità, anche con qualche difetto, definisce un club che, pur nelle sue imperfezioni, rappresenta un’identità forte e autentica nel calcio italiano.

Belli, sporchi e cattivi come nei giorni migliori. Anche un po’ polli: vedi alla voce Cambiaghi. Ma la somma di queste attitudini fa esattamente il Bologna che forse nemmeno Vincenzo Italiano sperava di trovare sul lago. Anzi: di ritrovare. "Siamo venuti a Como in cerca di risposte – dice Italiano – e quelle risposte sono arrivate. Per larghi tratti di partita siamo tornati una squadra con attenzione, aggressione e qualità. Che cos’era successo? Non era questione fisica, né mentale: probabilmente ci eravamo solo un po’ imborghesiti". E allora viva la classe operaia che il paradiso lo sfiora solo perché dopo lo 0-1 Cambiaghi commette una mezza ingenuità che Abisso forse non vedeva l’ora di capitalizzare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italiano trova le risposte giuste: "Ci eravamo un po’ imborghesiti"

