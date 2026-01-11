Italia-Turchia oggi Europei pallanuoto 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa l’esordio del Settebello agli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. L’Italia, inserita nel Gruppo D, affronta la Turchia nel primo match della fase preliminare. Di seguito orario, modalità di visione in tv e streaming, e il programma completo della giornata.

È il giorno dell’ esordio del Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento da ieri a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà nel primo match della prima fase la Turchia. La sfida tra azzurri ed anatolici sarà la prima del programma ed andrà in scena oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 12.45: nello stesso raggruppamento del Settebello si giocherà alle ore 15.15 la sfida tra Slovacchia e Romania, squadre che l’Italia affronterà nei prossimi giorni. Per il match tra Italia e Turchia degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista (differita ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

