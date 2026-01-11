Israele migliaia in piazza a Tel Aviv per chiedere le dimissioni di Netanyahu

A Tel Aviv, migliaia di persone si sono radunate per esprimere il loro dissenso nei confronti del governo di Benjamin Netanyahu. La manifestazione ha visto partecipanti di diversa provenienza, uniti nel richiedere cambiamenti politici e maggior trasparenza. L’evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica verso le decisioni e le politiche dell’attuale esecutivo israeliano.

In Israele, sabato sera manifestanti si sono riuniti a Tel Aviv per chiedere le dimissioni del governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Da mesi molti israeliani scendono in piazza ogni settimana per chiedere un'indagine indipendente sull'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e accusano il governo di destra di Netanyahu di manipolare l'opinione pubblica attraverso le guerre per rimanere al potere.

