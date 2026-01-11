IranPahlavi | Trump presto ci libererà

Le recenti dichiarazioni di Pahlavi, in cui afferma che Trump aiuterà l’Iran a liberarsi, hanno suscitato attenzione. L’ex regnante invita i cittadini a non abbandonare le strade, sottolineando la sua fiducia nel ruolo di Trump come leader del mondo libero. Questa dichiarazione evidenzia le tensioni politiche e le speranze di cambiamento nel contesto iraniano, rimanendo un elemento di interesse per chi seguire gli sviluppi della regione.

11.24 "Non abbandonate le strade. Trump, leader del mondo libero, ci aiuterà e presto sarò al vostro fianco". Così,sui social, Reza Pahlavi, figlio in esilio dell'ultimo scià dell'Iran, ai manifestanti anti-governativi che protestano in Iran. "Con la vostra presenza diffusa e coraggiosa nelle strade di tutto l'Iran per la terza notte consecutiva, avete gravemente indebolito l'apparato repressivo di Khamenei e il suo regime" E ha aggiunto:"Nuova mobilitazione oggi alle 18.Chiedo a tutti voi di andare in strada in gruppo con amici e famiglia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

