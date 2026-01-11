Iran | Schlein ' Trump? No iniziative militari unilaterali abbiamo sedi multilaterali'

Elly Schlein ha sottolineato l’importanza di evitare iniziative militari unilaterali riguardo alla situazione in Iran. La leader politica ha evidenziato il ruolo delle sedi multilaterali e ha richiamato la necessità di un’azione diplomatica forte dell’Unione Europea, mantenendo un approccio responsabile e condiviso per affrontare le crisi internazionali.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Non sono mai per le azioni militari unilaterali, abbiamo sedi multilaterali da far funzionare, serve una azione diplomatica forte dell'Unione europea". Lo ha detto Elly Schlein, a In onda, sull'eventualità di una azione militare Usa in Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

