Iran proteste contro il regime | morti e feriti in tutto il Paese

Dal 25 dicembre, in Iran, si sono moltiplicate le proteste contro il regime degli Ayatollah, portando a scontri, repressione e blackout informativi. La mobilitazione popolare ha coinvolto diverse città, con vittime e feriti registrati in tutto il Paese. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, mentre la tensione tra cittadini e autorità continua a crescere.

Dal 25 dicembre migliaia in piazza contro gli Ayatollah: scontri, repressione e blackout informativo mentre cresce la pressione internazionale. Proteste diffuse in tutto l’Iran. Dal 25 dicembre l’Iran è attraversato da manifestazioni e scontri contro il regime degli Ayatollah, in quella che osservatori internazionali descrivono come una delle ondate di protesta più estese degli ultimi anni. Secondo Reuters, migliaia di persone sono scese in piazza in numerose città, tra cui Teheran, Isfahan, Shiraz, Tabriz e Kermanshah, inizialmente per motivi economici ma rapidamente con slogan contro la Guida Suprema Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Iran, proteste contro il regime: morti e feriti in tutto il Paese Leggi anche: Iran: morti e feriti in proteste, regime evoca pena capitale. Khamenei innalza allerta Leggi anche: Proteste in Iran, almeno cinque morti negli scontri: dalla crisi del rial alla rivolta contro il regime Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le grandi proteste in Iran continuano; Iran: morti e feriti in proteste, regime evoca pena capitale. Trump: Usa pronti ad aiutare; Iran, 10 giorni di protesta e 5 fattori per cui tutto potrebbe cambiare; Dalle proteste del bazar alle minacce di Trump, come si racconta un Iran sempre sull'orlo di un crollo del regime. Iran, nuova notte di proteste. Il presidente del Parlamento: “Se attaccati colpiremo USA e Israele”, le news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta sulle proteste in Iran: nella notte nuove manifestazioni nelle principali città del Paese, mentre cresce la repressione del ... fanpage.it

In Iran la repressione delle proteste è sempre più violenta - Per la terza notte di fila ci sono state grandi manifestazioni contro il regime, con decine di persone uccise e migliaia arrestate ... ilpost.it

Proteste Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. I possibili obiettivi degli Usa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. tg24.sky.it

Tg2. . Proteste in #Iran, sale il numero delle vittime. Oltre 2.500 arresti. Le minacce di #Teheran agli #StatiUniti: "Se ci attaccheranno colpiremo Israele e le basi americane". Al #Tg2Rai ore 13,00 #11gennaio - facebook.com facebook

#Iran Un'altra notte di proteste nel Paese. Teheran risponde a Trump: "Se ci attaccate risponderemo su Israele e sulle vostre basi" x.com

