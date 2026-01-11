Iran protest deaths rise to more than 500 rights group says
Secondo un rapporto di un'organizzazione per i diritti umani, le morti avvenute durante le proteste in Iran negli ultimi due settimane superano le 500. La situazione rimane tesa, con crescenti preoccupazioni a livello internazionale. Le autorità iraniane continuano a fronteggiare il movimento di protesta, mentre la comunità globale monitora attentamente gli sviluppi.
DUBAI, Jan 11 (Reuters) - Deaths from two weeks of protests in Iran have risen to more than 500, U.S.-based rights group HRANA said on Sunday. Its latest spreadsheet - ba. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Iran protest deaths rise to more than 500, rights group says - Deaths from two weeks of protests in Iran have risen to more than 500, U. msn.com
Iran protest death toll rises to 192 - Iran protests deaths rise to at least 192 as security forces crack down nationwide, rights groups warn of a massacre amid internet blackout and mass arrests. msn.com
Iran protests enter third week as deaths rise and tensions grow - Nationwide protests against Iran’s theocracy entered a third week as deaths rose and internet access was cut. telanganatoday.com
Iran: Le autorità hanno deliberatamente bloccato l'accesso a Internet all'interno del paese per nascondere la vera portata delle gravi violazioni dei diritti umani e dei crimini di diritto internazionale che stanno commettendo per reprimere le proteste. x.com
Iran ancora in fiamme. Le proteste arrivano al quattordicesimo giorno, nonostante il blocco di social e internet imposto dal regime. - facebook.com facebook
