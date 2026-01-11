Iran proseguono le proteste Il presidente del Parlamento | Se attaccati colpiremo USA e Israele le news in diretta
Aggiornamenti sulle proteste in Iran: nel corso delle ultime ore si sono registrate nuove manifestazioni nelle principali città, in un contesto di crescente repressione da parte del regime. Il presidente del Parlamento ha dichiarato che eventuali attacchi saranno risposti colpendo Stati Uniti e Israele. Segui in tempo reale gli sviluppi di una situazione complessa che coinvolge politica, sicurezza e diritti civili nel Paese.
Gli aggiornamenti in diretta sulle proteste in Iran: nella notte nuove manifestazioni nelle principali città del Paese, mentre cresce la repressione del regime. Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf minaccia USA e Israele: "Se ci attaccheranno saranno considerati obbiettivi legittimi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
A fine Angelus, #PapaLeoneXIV rivolge un pensiero all'#iran, teatro di proteste e di violente repressioni, e alla #Siria, dove proseguono gli scontri tra esercito governativo e milizie curde: "Perseguire il bene comune dell’intera società". Invoca poi pace in #Ucra - facebook.com facebook
