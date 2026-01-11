Iran proseguono le proteste Il presidente del Parlamento | Se attaccati colpiremo USA e Israele le news in diretta

Aggiornamenti sulle proteste in Iran: nel corso delle ultime ore si sono registrate nuove manifestazioni nelle principali città, in un contesto di crescente repressione da parte del regime. Il presidente del Parlamento ha dichiarato che eventuali attacchi saranno risposti colpendo Stati Uniti e Israele. Segui in tempo reale gli sviluppi di una situazione complessa che coinvolge politica, sicurezza e diritti civili nel Paese.

Iran, la protesta sfida la repressione: scontri nelle città, blackout totale e oltre 100 morti - Nonostante la stretta del governo e il blocco quasi completo di internet, le proteste contro il regime proseguono in oltre cento città del Paese. vanityfair.it

Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: "Se Usa attaccano risponderemo". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Iran, regime spara sulla folla. tg24.sky.it

A fine Angelus, #PapaLeoneXIV rivolge un pensiero all'#iran, teatro di proteste e di violente repressioni, e alla #Siria, dove proseguono gli scontri tra esercito governativo e milizie curde: "Perseguire il bene comune dell’intera società". Invoca poi pace in #Ucra - facebook.com facebook

