Iran per la libertà | la Lega aderisce al presidio organizzato in piazza Cavour a Rimini

La Lega Romagna ha confermato la propria adesione al presidio “Iran per la libertà”, in programma oggi alle 17 in piazza Cavour a Rimini. L’evento mira a sostenere il popolo iraniano nella sua richiesta di libertà e rispetto dei diritti umani, in un momento di crescente tensione nel paese. La partecipazione rappresenta un gesto di solidarietà e attenzione verso le problematiche che coinvolgono l’Iran.

“Iran per la libertà”: la Lega Romagna aderisce al presidio a sostegno del popolo iraniano contro il regime che si svolge oggi pomeriggio (domenica 11 gennaio) alle 17.30, in piazza Cavour a Rimini. Hanno garantito la loro presenza il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, Elena. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Attacco statunitense al Venezuela, presidio sotto la Prefettura organizzato dall'associazione Italia-Cuba Leggi anche: Geraci (Lega): "Assessore di Chiusa Sclafani aderisce alla Lega, Pietro Giammalva prende la tessera del partito" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trump esprime vicinanza ai manifestanti in Iran, mentre giustifica l'uccisione dei manifestanti negli A Trump non interessa la libertà del popolo iraniano, che merita dignità/libertà e protezione. Gli interessa che l'Iran possiede la 4ª riserva di petrolio più gran x.com Ho partecipato, oggi, alla manifestazione a sostegno della lotta per la libertà che sta attraversando l'Iran. Il Regime è autoritario e sanguinario. Nemico dei diritti, in particolare nemico delle donne e dei giovani. Questa lotta va sostenuta e i governi europei (co - facebook.com facebook

