Iran per la libertà | la Lega aderisce al presidio organizzato in piazza Cavour a Rimini

La Lega Romagna ha confermato la propria adesione al presidio “Iran per la libertà”, in programma oggi alle 17 in piazza Cavour a Rimini. L’evento mira a sostenere il popolo iraniano nella sua richiesta di libertà e rispetto dei diritti umani, in un momento di crescente tensione nel paese. La partecipazione rappresenta un gesto di solidarietà e attenzione verso le problematiche che coinvolgono l’Iran.

