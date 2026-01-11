Iran nuova notte di proteste Il presidente del Parlamento | Se attaccati colpiremo USA e Israele le news in diretta

Aggiornamenti sulle proteste in Iran: nella notte si sono registrate nuove manifestazioni nelle principali città del Paese, mentre il regime intensifica le azioni di repressione. Il presidente del Parlamento ha dichiarato che, in caso di attacco, l’Iran risponderà colpendo Stati Uniti e Israele. Segui le notizie in tempo reale per conoscere gli sviluppi di questa situazione in evoluzione.

Gli aggiornamenti in diretta sulle proteste in Iran: nella notte nuove manifestazioni nelle principali città del Paese, mentre cresce la repressione del regime. Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf minaccia USA e Israele: "Se ci attaccheranno saranno considerati obbiettivi legittimi".

Non si ferma la nuova ondata di #proteste in #Iran. Pugno duro del regime degli ayatollah che minaccia la pena di morte per i manifestanti. Ospedali pieni a causa degli scontri e della repressione, i morti sarebbero almeno 70. #Tg1 Anna Mazzone - facebook.com facebook

Per chi racconta le proteste in #Iran: attenzione alle possibili distorsioni. In questa nuova ondata di manifestazioni circolano molte informazioni non verificate o influenzate da propaganda straniera. Utile confrontare le notizie con fonti iraniane affidabili. x.com

