Iran nuova notte di proteste Il presidente del Parlamento | Se attaccati colpiremo USA e Israele le news in diretta

Aggiornamenti sulle proteste in Iran: nella notte si sono svolte nuove manifestazioni nelle principali città, mentre il governo intensifica le misure di repressione. Il presidente del Parlamento ha dichiarato che, in caso di attacchi, risponderanno colpendo Stati Uniti e Israele. Segui gli sviluppi in tempo reale per comprendere la situazione attuale nel Paese.

Gli aggiornamenti in diretta sulle proteste in Iran: nella notte nuove manifestazioni nelle principali città del Paese, mentre cresce la repressione del regime. Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf minaccia USA e Israele: "Se ci attaccheranno saranno considerati obbiettivi legittimi".

Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet. Israele in massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti a Teheran - Nella notte di sabato, gli slogan antigovernativi hanno riempito le strade della capitale iraniana Teheran, mentre i manifestanti incitavano al più grande movimento contro la repubblica islamica degli ... ansa.it

Non si ferma la nuova ondata di #proteste in #Iran. Pugno duro del regime degli ayatollah che minaccia la pena di morte per i manifestanti. Ospedali pieni a causa degli scontri e della repressione, i morti sarebbero almeno 70. #Tg1 Anna Mazzone - facebook.com facebook

Per chi racconta le proteste in #Iran: attenzione alle possibili distorsioni. In questa nuova ondata di manifestazioni circolano molte informazioni non verificate o influenzate da propaganda straniera. Utile confrontare le notizie con fonti iraniane affidabili. x.com

