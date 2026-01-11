Iran nuova notte di proteste Il presidente del Parlamento | Se attaccati colpiremo USA e Israele le news in diretta

Aggiornamenti sulle proteste in Iran: nella notte si sono svolte nuove manifestazioni nelle principali città, mentre il governo intensifica le misure di repressione. Il presidente del Parlamento ha dichiarato che, in caso di attacchi, risponderanno colpendo Stati Uniti e Israele. Segui gli sviluppi in tempo reale per comprendere la situazione attuale nel Paese.

Gli aggiornamenti in diretta sulle proteste in Iran: nella notte nuove manifestazioni nelle principali città del Paese, mentre cresce la repressione del regime. Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf minaccia USA e Israele: "Se ci attaccheranno saranno considerati obbiettivi legittimi". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

