Iran | La Russa ' bene piazza FdI a Milano fondamentale alzare voce in difesa delle donne'

Il ministro della Difesa, Guido La Russa, ha espresso apprezzamento per l'iniziativa di Fratelli d’Italia a Milano, sottolineando l'importanza di alzare la voce a sostegno delle donne iraniane. L'evento si svolgerà domani e rappresenta un momento di solidarietà e attenzione verso le problematiche delle donne in Iran, in un contesto di crescente consapevolezza internazionale.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Plaudo all'iniziativa in programma domani a Milano a sostegno delle donne iraniane. Il sit-in in Piazza San Carlo (San Babila), a quanto mi ha riferito l'onorevole Grazia Di Maggio di FdI, è aperto alle donne di ogni schieramento politico: un segnale importante di unità in un momento in cui è fondamentale alzare la voce in difesa della libertà e dei diritti delle donne in Iran". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa sui social.

