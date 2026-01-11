Iran la protesta sfida la repressione | scontri nelle città blackout totale e oltre 100 morti

In Iran, le proteste contro il regime continuano nonostante la dura repressione e il blackout totale di internet. Le manifestazioni si svolgono in più di cento città, coinvolgendo diverse fasce della popolazione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con un bilancio di oltre cento morti. La crisi evidenzia le tensioni interne e la volontà di cambiamento di molti cittadini iraniani.

Nonostante la stretta del governo e il blocco quasi completo di internet, le proteste contro il regime proseguono in oltre cento città del Paese. Diversi video condivisi online mostrano scontri violenti, incendi e arresti di massa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Iran, la protesta sfida la repressione: scontri nelle città, blackout totale e oltre 100 morti Leggi anche: Iran, rivolta nelle strade in oltre 100 città. Trump: “Pronti a intervenire in caso di violenze” Leggi anche: Scontri con morti e feriti durante le manifestazioni di protesta in Iran Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Proteste in Iran, sale il numero dei morti. La sfida di Trump: pronti a intervenire; L’Iran si prepara a un duro fine settimana di proteste; Iran, Khamenei sfida la piazza: “Non cederemo al nemico”; Dalle piazze iraniane la sfida finale alla Repubblica Islamica. Abdolmohammadi: “Siamo davanti ad un movimento di massa che punta a libertà e democrazia. Iran, la protesta sfida la repressione: scontri nelle città, blackout totale e oltre 100 morti - Nonostante la stretta del governo e il blocco quasi completo di internet, le proteste contro il regime proseguono in oltre cento città del Paese. vanityfair.it

In Iran la repressione delle proteste è sempre più violenta - Per la terza notte di fila ci sono state grandi manifestazioni contro il regime, con decine di persone uccise e migliaia arrestate ... ilpost.it

Iran, dilaga la protesta. Blackout internet da oltre 60 ore in tutto il Paese. - facebook.com facebook

Cresce la pressione in Iran ma la protesta dilaga. Trump: "Pronti ad aiutarli". Intanto diventano virali i video delle donne iraniane che vivono all'estero e si fanno riprendere senza velo mentre si accendono le sigarette con le foto in fiamme di Khamenei. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.