Iran il grido delle ong | Oltre 460 morti tra i manifestanti Netanyahu | Se il regime cade saremo di nuovo partner di Teheran – Il video

Le recenti proteste in Iran hanno causato oltre 460 morti tra i manifestanti, secondo le ONG. Israele si trova in allerta, mentre Netanyahu ha dichiarato che, in caso di cambio di regime, Israele potrebbe riavvicinarsi a Teheran. La situazione rimane tesa, con crescenti preoccupazioni sulla stabilità regionale e possibili implicazioni internazionali.

Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo riporta Reuters, citando tre fonti israeliane informate. Ieri, il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso della possibilità di un intervento statunitense. «Se Stati Uniti e Israele attaccheranno l’Iran, saranno considerati obbiettivi legittimi e saranno duramente colpiti », ha dichiarato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, durante una seduta del Majlis. «Accusiamo gli Stati Uniti e Israele di aver sostenuto le recenti rivolte, creando disordini in tutto il paese», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Open.online

