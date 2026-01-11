Iran il grido delle ong | Oltre 460 morti tra i manifestanti Netanyahu | Se il regime cade saremo di nuovo partner di Teheran – Il video
Le recenti proteste in Iran hanno causato oltre 460 morti tra i manifestanti, secondo le ONG. Israele si trova in allerta, mentre Netanyahu ha dichiarato che, in caso di cambio di regime, Israele potrebbe riavvicinarsi a Teheran. La situazione rimane tesa, con crescenti preoccupazioni sulla stabilità regionale e possibili implicazioni internazionali.
Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo riporta Reuters, citando tre fonti israeliane informate. Ieri, il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso della possibilità di un intervento statunitense. «Se Stati Uniti e Israele attaccheranno l’Iran, saranno considerati obbiettivi legittimi e saranno duramente colpiti », ha dichiarato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, durante una seduta del Majlis. «Accusiamo gli Stati Uniti e Israele di aver sostenuto le recenti rivolte, creando disordini in tutto il paese», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Iran, il grido delle ong: «Almeno 200 morti tra i manifestanti». Netanyahu: «Se il regime cade saremo di nuovo partner di Teheran» – Il video
Leggi anche: Iran, Netanyahu: «Se il regime cade torneremo a collaborare con Teheran»
Iran, continuano le proteste contro il governo: almeno 45 morti. Trump: «Pronti a colpire duramente»; Iran, continuano le proteste contro il governo: almeno 45 morti. Trump: «Pronti a colpire duramente»; Iran | ong ' almeno 1.500 giustiziati nel 2025'.
Ong, salgono a 116 i morti nelle proteste in Iran, oltre 2.600 arresti - Il numero di persone uccise nelle proteste in Iran è quasi raddoppiato in poche ore, passando da 65 morti ad almeno 116, secondo l'ultimo aggiornamento dell'ong statunitense Human Rights Activists New ... ansa.it
Crisi Iran, Israele in massima allerta per possibile intervento Usa. Prosegue il blackout di internet. La polizia: “Alzato il livello dello scontro” - Blackout di internet in Iran e ondata di arresti di alto livello mentre Israele si prepara a possibili operazioni militari americane - ilfattoquotidiano.it
Proteste in Iran, ong: "Più di 50 morti". Condanna di Germania, Francia e Regno Unito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste in Iran, ong: 'Più di 50 morti'. tg24.sky.it
Ahmad Rafat Il grido di “morte a Khamenei” da due settimane, senza interruzione, fa tremare il regime teocratico che governa l’Iran da 47 anni. La Rivoluzione Islamica del febbraio 1979 probabilmente non riuscirà a festeggiare il prossimo febbraio il suo quar - facebook.com facebook
Il grido delle donne iraniane: “Non dimenticateci” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.