Iran il blackout selettivo del governo continua Israele in allerta massima per possibile intervento Usa – Il video
Il governo iraniano prosegue con il blackout selettivo delle comunicazioni, mentre in Israele cresce la preoccupazione per un possibile intervento degli Stati Uniti in Iran, dove le proteste antigovernative continuano. Secondo fonti israeliane, il paese è in stato di massima allerta. La situazione resta tesa e in evoluzione, con attenzione internazionale rivolta agli sviluppi nella regione.
Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo riporta Reuters, citando tre fonti israeliane informate. Ieri, il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso della possibilità di un intervento statunitense. «Se Stati Uniti e Israele attaccheranno l’Iran, saranno considerati obbiettivi legittimi e saranno duramente colpiti », ha dichiarato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, durante una seduta del Majlis. «Accusiamo gli Stati Uniti e Israele di aver sostenuto le recenti rivolte, creando disordini in tutto il paese», ha detto a quanto riporta il Tehran Times. 🔗 Leggi su Open.online
Iran, il blackout selettivo del governo che manda in onda le strade vuote mentre le piazze esplodono. Continuano gli scontri contro l'esercito - Il video; Iran, blackout di Internet: segnalato crollo del traffico mobile; Iran: Blackout Internet, Traffico Mobile in Crollo.
Iran, il blackout selettivo del governo che manda in onda le strade vuote mentre le piazze esplodono. Continuano gli scontri contro l’esercito – Il video - Il Pentagono ha presentato a Trump una lista dei possibili obiettivi da colpire per favorire i manife ... open.online
Iran, massima allerta in Israele per intervento Usa. Il paese senza Internet da 60 ore - Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo scrive Reuters online, citando ... ilmessaggero.it
In Iran il blackout di internet va avanti da tre giorni. Da giovedì sera è quasi impossibile comunicare con le persone nel paese. Non c’è più, in questo contesto, una conta affidabile dei morti. Per la mia esperienza e soprattutto per quella di persone della diaspo x.com
Radio1 Rai. . #Iran Pugno di ferro del regime: spari e minacce ai manifestanti. Le ONG: almeno 70 morti, 'pile di corpi negli ospedali'. Fonti mediche: oltre 200 vittime solo a Teheran. Intanto prosegue il blackout di internet imposto dalle autorità. Il Wsj: 'discus - facebook.com facebook
