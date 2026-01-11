Iran il blackout selettivo del governo continua Israele in allerta massima per possibile intervento Usa – Il video

Il governo iraniano prosegue con il blackout selettivo delle comunicazioni, mentre in Israele cresce la preoccupazione per un possibile intervento degli Stati Uniti in Iran, dove le proteste antigovernative continuano. Secondo fonti israeliane, il paese è in stato di massima allerta. La situazione resta tesa e in evoluzione, con attenzione internazionale rivolta agli sviluppi nella regione.

Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo riporta Reuters, citando tre fonti israeliane informate. Ieri, il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso della possibilità di un intervento statunitense. «Se Stati Uniti e Israele attaccheranno l’Iran, saranno considerati obbiettivi legittimi e saranno duramente colpiti », ha dichiarato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, durante una seduta del Majlis. «Accusiamo gli Stati Uniti e Israele di aver sostenuto le recenti rivolte, creando disordini in tutto il paese», ha detto a quanto riporta il Tehran Times. 🔗 Leggi su Open.online

