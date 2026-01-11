Iran comunicare senza Internet Dentro le reti invisibili dei giovani iraniani

In Iran, quando l'accesso a Internet viene interrotto, la comunicazione tra i giovani si adatta, trovando nuove vie di connessione attraverso reti invisibili e locali. Questo fenomeno evidenzia come, anche in assenza di connessione globale, le modalità di scambio e condivisione si evolvano, mantenendo vivo il dialogo e la solidarietà tra le comunità. Un fenomeno che svela la resilienza e l'ingegno di chi cerca di comunicare oltre le barriere digitali.

Quando in Iran l’accesso a Internet viene spento, la comunicazione non si arresta. Piuttosto, si contrae, si frammenta e diventa locale. Il blackout digitale del regime. Negli ultimi giorni, mentre le proteste si sono intensificate su scala nazionale in risposta alla profonda crisi economica e alle restrizioni politiche imposte dal regime, le autorità hanno imposto un blackout quasi totale dei servizi internet e telefonici, lasciando la popolazione tagliata fuori sia dal web globale che, in molte aree, dalle tradizionali reti mobili. Monitoraggi indipendenti di NetBlocks confermano che la connettività internet in Iran è precipitata a percentuali molto basse, con la quasi totale mancanza di accesso online nelle principali città come Teheran e Mashhad, e restrizioni anche su telefonia fissa e mobile a livello nazionale, un livello di blocco che, secondo esperti di telecomunicazioni, non ha precedenti recenti nel Paese rispetto a misure simili adottate in proteste passate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iran, comunicare senza Internet. Dentro le reti invisibili dei giovani iraniani Leggi anche: Iran, le proteste contro il regime proseguono: le vittime salgono a 116, da 60 ore senza internet Leggi anche: Iran, le proteste contro il regime proseguono: le vittime salgono a 116, da 60 ore senza internet – la diretta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L’Iran spegne internet: il blackout come arma contro le proteste; L’Iran blocca Internet, Musk attiva Starlink. Ma come fa uno stato a spegnere la rete?; La portata del blackout di internet in Iran è senza precedenti; Iran, continuano le proteste. Blackout di internet a Teheran e in altre città. Iran, comunicare senza Internet. Dentro le reti invisibili dei giovani iraniani - La portata e l’intensità delle restrizioni rivelano una strategia di controllo delle comunicazioni che va oltre i precedenti schemi ... ilgiornale.it

Iran: la strategia segreta per battere il blackout di Internet e navigare senza censure - Tecniche di censura e impatto sul paeseTeheran ha attivato un blackout digitale quasi totale per soffocare le notizie sulle proteste e impedire il coo ... assodigitale.it

Iran, massima allerta in Israele per intervento Usa. Il paese senza Internet da 60 ore - Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo scrive Reuters online, citando ... ilmessaggero.it

In Iran il blackout di internet va avanti da tre giorni. Da giovedì sera è quasi impossibile comunicare con le persone nel paese. Non c’è più, in questo contesto, una conta affidabile dei morti. Per la mia esperienza e soprattutto per quella di persone della diaspo x.com

#FreeIran! Dal 28 dicembre 2025, le persone in Iran chiedono il cambiamento attraverso scioperi, la chiusura dei negozi e scendendo in piazza in tutte e 31 le province iraniane. Questa rivolta, innescata dal crollo della valuta e dal peggioramento delle condizi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.