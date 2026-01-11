Iran anche Schlein scarica il regime | Sosteniamo le proteste del popolo

Da iltempo.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia esprime solidarietà alle proteste in Iran, sostenendo i movimenti democratici e le donne che chiedono libertà. La posizione si inserisce nel rispetto del diritto di manifestare e della volontà di un popolo di esprimere il proprio desiderio di cambiamento, senza giudizi o approvazioni. La nostra attenzione è rivolta alla tutela dei diritti umani e alla promozione di un dialogo pacifico.

"Siamo da sempre e mai come oggi al fianco dei movimenti democratici che manifestano da giorni in Iran e all'estero, delle tante donne e giovani che dimostrano coraggio, determinazione e voglia di liberta'. Guardiamo a questi eventi con profonda solidarieta' e ammirazione per il coraggio dei manifestanti che sfidano la cruda repressione del regime iraniano. C'e' grande apprensione per gli arresti, gli attacchi ai manifestanti, le numerose uccisioni gia' riportate, e condanniamo il blocco di Internet per impedire al mondo di vedere i proprio crimini, una misura inaudita e che mostra la crisi profonda del regime". 🔗 Leggi su Iltempo.it

iran anche schlein scarica il regime sosteniamo le proteste del popolo

© Iltempo.it - Iran, anche Schlein scarica il regime: "Sosteniamo le proteste del popolo"

Leggi anche: Il regime blocca internet, ma le proteste in Iran non si fermano

Leggi anche: Le proteste infiammano in Iran e Trump sfida il regime, minacciando di intervenire

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

iran schlein scarica regimeIran, anche Schlein scarica il regime: "Sosteniamo le proteste del popolo" - "Siamo da sempre e mai come oggi al fianco dei movimenti democratici che manifestano da giorni in Iran e all'estero, delle tante donne e ... iltempo.it

iran schlein scarica regimeLa sinistra tace sulle proteste in Iran. Da Schlein a Landini, per favore, battete un colpo - Non molto tempo fa, con fierezza, il segretario della Cgil si è vantato di aver portato in piazza mezzo milione di persone per i massacri nella Striscia di ... huffingtonpost.it

Iran, Schlein: garantire incolumità e sicurezza a Narges Mohammadi - “Siamo preoccupati e allarmati dalle segnalazioni delle gravi minacce contro Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 2023 per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in ... partitodemocratico.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.