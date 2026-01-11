Iran anche Schlein scarica il regime | Sosteniamo le proteste del popolo

L’Italia esprime solidarietà alle proteste in Iran, sostenendo i movimenti democratici e le donne che chiedono libertà. La posizione si inserisce nel rispetto del diritto di manifestare e della volontà di un popolo di esprimere il proprio desiderio di cambiamento, senza giudizi o approvazioni. La nostra attenzione è rivolta alla tutela dei diritti umani e alla promozione di un dialogo pacifico.

"Siamo da sempre e mai come oggi al fianco dei movimenti democratici che manifestano da giorni in Iran e all'estero, delle tante donne e giovani che dimostrano coraggio, determinazione e voglia di liberta'. Guardiamo a questi eventi con profonda solidarieta' e ammirazione per il coraggio dei manifestanti che sfidano la cruda repressione del regime iraniano. C'e' grande apprensione per gli arresti, gli attacchi ai manifestanti, le numerose uccisioni gia' riportate, e condanniamo il blocco di Internet per impedire al mondo di vedere i proprio crimini, una misura inaudita e che mostra la crisi profonda del regime". 🔗 Leggi su Iltempo.it

