Iran a Parigi la marcia in solidarietà con i manifestanti iraniani

Domenica a Parigi si è svolta una marcia di solidarietà con i manifestanti iraniani, in risposta alle proteste in Iran iniziate il 28 dicembre. Centinaia di persone hanno partecipato nel centro della città, esprimendo sostegno ai cittadini iraniani che contestano il crollo della valuta nazionale, il rial. L’evento ha rappresentato un momento di vicinanza e attenzione verso la situazione politica ed economica in Iran.

Centinaia di manifestanti hanno sfilato domenica nel centro di Parigi in segno di solidarietà con gli iraniani che, dal 28 dicembre, protestano in Iran contro il crollo della valuta nazionale, il rial. Molti sventolavano bandiere iraniane e alcuni portavano anche bandiere israeliane mentre i manifestanti si dirigevano verso il famoso Trocadero. Il presidente del parlamento iraniano ha avvertito domenica che l’esercito statunitense e Israele sarebbero “obiettivi legittimi” se gli Stati Uniti attaccassero la Repubblica islamica a causa delle proteste in corso che stanno sconvolgendo il Paese, come minacciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, a Parigi la marcia in solidarietà con i manifestanti iraniani Leggi anche: Iran, comunicare senza Internet. Dentro le reti invisibili dei giovani iraniani Leggi anche: Iran nel caos, la soluzione del governo per sedare le proteste: 7 dollari in più al mese. Gli iraniani: "È elemosina" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iran, a Parigi la marcia in solidarietà con i manifestanti iraniani - Centinaia di manifestanti hanno sfilato domenica nel centro di Parigi in segno di solidarietà con gli iraniani che, dal 28 ... stream24.ilsole24ore.com

Iran, Khamenei: Le richieste economiche dei manifestanti sono giuste

Per diciotto anni, ogni aereo decollò davanti ai suoi occhi senza mai portarlo via. Mehran Karimi Nasseri nacque nel 1945 in Iran. Alla fine degli anni Ottanta arrivò in Francia, atterrando all’Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi come un passeggero qualunqu - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.