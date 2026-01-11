Io e Alberto Trentini in carcere avevamo attacchi d' ansia ci davano le pillole Mario Burlò è più calmo La cosa peggiore è la tortura bianca | il racconto di Iván Colmenares García

Da leggo.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo racconto, Iván Colmenares García descrive le proprie esperienze di detenzione e le differenze con altri, come Mario Burlò, evidenziando le difficoltà di vivere in ambienti di isolamento e oppressione. Le sue parole_offrono uno sguardo diretto sulla realtà di chi si confronta con la repressione, tra attacchi d’ansia e torture invisibili, e rappresentano un importante contributo alla comprensione delle condizioni delle persone nelle carceri.

Un buco per terra, sei passi tra il letto e il muro e il suono assordante della propaganda di regime che rimbomba tra le pareti di un "freezer" o di un "forno", a seconda della. 🔗 Leggi su Leggo.it

io e alberto trentini in carcere avevamo attacchi d ansia ci davano le pillole mario burl242 232 pi249 calmo la cosa peggiore 232 la tortura bianca il racconto di iv225n colmenares garc237a

© Leggo.it - «Io e Alberto Trentini in carcere avevamo attacchi d'ansia, ci davano le pillole. Mario Burlò è più calmo. La cosa peggiore è la tortura bianca»: il racconto di Iván Colmenares García

Leggi anche: L’attivista colombiano: «Io in cella con Burlò e Trentini, tra le crisi d’ansia e violenze»

Leggi anche: Il Venezuela libera l'italiano Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò 

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Sono stato in prigione con Alberto Trentini, tra pianti, crisi di ansia e violenze dei carcerieri”; Ora il governo cambi strategia per liberare Alberto. La lettera pubblica della madre del cooperante detenuto in Venezuela; Venezuela, chi sono gli italiani liberati: attesa per Alberto Trentini; Alberto Trentini, trattativa senza sosta per la liberazione: «Stiamo utilizzando ogni canale».

io alberto trentini carcere«Io e Alberto Trentini in carcere avevamo attacchi d'ansia, ci davano le pillole. Mario Burlò è più calmo. La cosa peggiore è la tortura bianca»: il racconto di Iván ... - Un buco per terra, sei passi tra il letto e il muro e il suono assordante della propaganda di regime che rimbomba tra le pareti di un "freezer" o di un "forno", a seconda ... leggo.it

io alberto trentini carcere«Io e Alberto Trentini in carcere avevamo attacchi d'ansia, ci davano le pillole. Mario Burlò è più calmo. La cosa peggiore? La tortura bianca» - Un buco per terra, sei passi tra il letto e il muro e il suono assordante della propaganda di regime che rimbomba tra le pareti di un "freezer" ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.