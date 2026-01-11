Investito e ucciso in via Rossini lunedì l' addio a Luciano Di Pietra

Viterbo si appresta a salutare Luciano Di Pietra, vittima di un incidente stradale avvenuto in via Rossini. Lunedì 12 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria della Grotticella, si svolgeranno i funerali del 75enne. La comunità si riunirà per esprimere il suo cordoglio e sostenere la famiglia in questo momento di lutto.

Viterbo si prepara a dare l'ultimo saluto a Luciano Di Pietra. La comunità si stringerà attorno al dolore della famiglia lunedì 12 gennaio, alle 15, nella chiesa di Santa Maria della Grotticella, dove verranno celebrati i funerali del 75enne vittima del terribile incidente avvenuto la sera.

