Investita da un' auto muore donna 75enne

Il 5 gennaio a Tarquinia, in via delle Croci, una donna di 75 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava in strada. L’incidente ha causato gravi ferite, portando alla sua morte. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto e approfondiscono le responsabilità nell’incidente.

Era la mattina del 5 gennaio quando in via delle Croci, a Tarquinia, una donna di 75 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava in strada, in circostanze che hanno fatto temere subito il peggio. L'impatto è stato violento e le condizioni dell'anziana sono apparse fin dai primi istanti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Donna di 58 anni muore investita da un’auto pirata. È caccia all'uomo Leggi anche: Vicenza, esce per vedere i fuochi di Capodanno: donna muore investita da auto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tarquinia, investita da un'auto: muore donna 75enne; Vicenza, esce per vedere i fuochi di Capodanno: donna muore investita da auto; Donna investita in via Giulio Petroni a Bari: trasportata in ospedale con codice rosso; Investita davanti all'ospedale, muore una mamma di 69 anni: era a Chieti per stare con il figlio ricoverato. CHIETI INVESTITA Chieti, tragedia davanti all’ospedale: muore donna investita da un’auto - Una donna di 69 anni, originaria di Chieuti, è deceduta a dopo essere stata investita da un’auto la sera precedente ... statoquotidiano.it Investita davanti all'ospedale, muore una mamma di 69 anni: era a Chieti per stare con il figlio ricoverato - Annunziata ma il destino ha deciso diversamente per una mamma di 69 anni, deceduta nella serata di giovedì dopo essere stata investita 24 ore ... chietitoday.it

Donna di 70 anni investita dalla propria auto in via Pomelli, è grave. #lugano - facebook.com facebook

Incidente mortale a Rastignano: 67enne investita da un'auto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.