Investita da un' auto muore donna 75enne

Il 5 gennaio a Tarquinia, in via delle Croci, una donna di 75 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava in strada. L’incidente ha causato gravi ferite, portando alla sua morte. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto e approfondiscono le responsabilità nell’incidente.

Era la mattina del 5 gennaio quando in via delle Croci, a Tarquinia, una donna di 75 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava in strada, in circostanze che hanno fatto temere subito il peggio. L'impatto è stato violento e le condizioni dell'anziana sono apparse fin dai primi istanti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

