Intervista Bruno Zuccarelli | Medici 400 assunzioni bloccate dalla burocrazia
Nell’intervista a Bruno Zuccarelli, si analizzano le difficoltà del settore sanitario, con particolare attenzione alle 400 assunzioni mediche bloccate dalla burocrazia. Si sottolinea l’importanza di rafforzare il ruolo del territorio e dei pronto soccorso, anche in vista della gestione di influenza e polmoniti, per garantire un’adeguata risposta alle emergenze senza sovraccaricare le strutture di emergenza.
Influenza e polmoniti, fondamentale rafforzare il ruolo del territorio, affinché i Pronto soccorso rimangano il luogo dell?emergenza-urgenza e non l?unica porta di accesso al. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
