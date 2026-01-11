Inter-Napoli un match che riaccenda la luce

Da ilmattino.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro tra Inter e Napoli rappresenta un momento importante nella stagione, con entrambe le squadre impegnate a consolidare le proprie posizioni in classifica. La sfida arriva in un periodo in cui le condizioni climatiche rigide del gennaio 2026 sembrano riflettere l’intensità e la determinazione richieste per ottenere risultati significativi. Una partita che può riaccendere l’interesse e confermare la fase decisiva del campionato.

Gli allenatori ci tengono sempre a dirlo: gli scudetti si vincono in primavera. E oggettivamente il clima rigidissimo di questi primi giorni del 2026 fa pensare a tutto fuorché al mese di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

inter napoli un match che riaccenda la luce

© Ilmattino.it - Inter-Napoli, un match che riaccenda la luce

Leggi anche: Infortunati Inter, slitta ancora il rientro di Dumfries? A rischio anche un altro big match, mentre Mkhitaryan ‘vede la luce’

Leggi anche: Napoli Inter, che numeri su Dazn: gli spettatori del big match scudetto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter-Napoli, un match che riaccenda la luce; Inter-Napoli, probabili formazioni: le mosse di Conte, Neres salta il big match; Inter-Napoli, probabili formazioni: Neres non ce la fa, salta San Siro; Più forti di tutto. Azzurri obbligati a vincere: Il Mattino in prima pagina lancia il Napoli.

inter napoli match riaccendaDiretta Inter Napoli/ Streaming video tv: la notte del big-match (Serie A, oggi 11 gennaio 2026) - Diretta Inter Napoli streaming video tv, oggi domenica 11 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del big- ilsussidiario.net

inter napoli match riaccendaInter-Napoli live dalle 20:45, probabili formazioni e ultime notizie: è Conte contro Chivu - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

Probabili formazioni Inter-Napoli: la ThuLa c’è! Chi gioca al posto di Neres - A centrocampo torneranno titolari Barella e Zielinski, con le conferme di Luis Henrique, Calhanoglu e Dimarco a ... fantamaster.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.