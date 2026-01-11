Scopri tutte le informazioni sulla partita Inter-Napoli: formazioni ufficiali e diretta live. La sfida, valida per la prima giornata del girone di ritorno, rappresenta un momento importante nel campionato di Serie A. Segui l’evento per aggiornamenti sulle formazioni e i risultati in tempo reale, senza interruzioni, per rimanere sempre informato sulle sorti di questa importante sfida di calcio.

Prosegue senza alcun tipo di sosta la prima giornata del girone di ritorno, tra gol e partite da seguire. A chiudere questa domenica 11 gennaio di calcio è quella che può essere definita una vera e propria sfida Scudetto, tra due squadre che sono in cima alla classifica. Stiamo parlando del match tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. I nerazzurri vogliono rimanere sulla retta via, in un 2026 cominciato nel migliore dei modi. Per gli azzurri, invece, l’idea è quella di rialzarsi dopo l’ultimo pareggio con il Verona, andando a -1 proprio dagli avversari di stasera. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter-Napoli Streaming Gratis: formazioni ufficiali e Diretta Live della sfida Scudetto

