inter napoli probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

L'incontro tra Inter e Napoli rappresenta una sfida importante nella lotta al vertice del campionato. Le due squadre scendono in campo con obiettivi chiari: i nerazzurri desiderano consolidare la posizione, mentre i partenopei cercano di ridurre il divario dalla capolista. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita in streaming e in diretta TV.

Inter-Napoli sembra essere già una sfida dal sapore di scudetto, con i partenopei che puntano ad accorciare le distanze dalla capolista e i nerazzurri che vogliono provare la prima vera fuga stagionale. Big match in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, Inter-Napoli, in diretta tv e streaming, a San Siro nella 20esima giornata di campionato.

