Nel primo tempo di Inter Napoli, il match si è caratterizzato per un intenso equilibrio tra le due squadre. Dopo un inizio vibrante con occasioni e duelli singoli, i nerazzurri hanno trovato il vantaggio, ma il Napoli ha risposto prontamente. La partita si è svolta a San Siro con ritmo sostenuto, evidenziando la qualità e la competitività delle due formazioni.

Inter News 24 Inter Napoli, una prima frazione ricca di intensità, occasioni e duelli individuali: i nerazzurri sbloccano il match ma il Napoli reagisce. La sfida Inter Napoli si accende già nei primi minuti, con le due squadre che affrontano il big match di San Siro senza tatticismi e con un atteggiamento aggressivo. I nerazzurri partono meglio, alzando subito il baricentro e cercando di imporre ritmo e pressione alta contro la costruzione dal basso del Napoli. Il vantaggio della squadra di Cristian Chivu arriva al 10’. Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, lavora bene sul lato sinistro, allargando il gioco e premiando la sovrapposizione di Federico Dimarco, esterno mancino italiano noto per qualità balistiche e inserimenti offensivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Napoli, primo tempo intenso e combattuto: botta e risposta Dimarco-McTominay, equilibrio a San Siro

