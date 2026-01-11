Inter-Napoli Politano | Gara non decisiva ma puntiamo alla vittoria

Matteo Politano dell’Inter ha dichiarato che la partita contro il Napoli non sarà decisiva, ma la squadra punta comunque a ottenere i tre punti. L’incontro, valido per la 20ª giornata di Serie A, rappresenta uno dei principali appuntamenti della stagione, confermando l’importanza di questa sfida tra due delle squadre più competitive del campionato.

