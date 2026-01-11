Inter-Napoli Politano carica gli azzurri | Dovremo spingere fortissimo poi sull’importanza della gara

L’atteso incontro tra Inter e Napoli si avvicina, con le formazioni ufficiali già annunciate. Politano ha sottolineato l’importanza della partita, invitando la squadra a spingere con determinazione. La sfida di San Siro rappresenta un momento chiave nella stagione, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza per il proseguo del campionato.

Il big match è servito. Inter e Napoli sono pronte a scontrarsi nel grande match di San Siro, con le formazioni ufficiali che sono già state diramate. La palla, prima del campo, è per le interviste pre-partita, con Politano che ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio. Le sue parole. Politano nel pre-partita: “Sarà fondamentale non perdere, non è ancora decisiva”. Politano ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Napoli. Le sue dichiarazioni. Politano ai microfoni di DAZN prima di Inter-Napoli Sulla partita. “Bisogna spingere fortissimo, l’Inter è una squadra forte ma noi non siamo da meno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

