Inter-Napoli | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

L’incontro tra Inter e Napoli, valido per la 20ª giornata di Serie A, si svolgerà oggi, domenica 11 gennaio, a San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il match tra due delle principali contendenti al titolo. Di seguito, le informazioni su orario, probabili formazioni e modalità di visione.

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, l’Inter ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 20esima giornata di campionato. I nerazzurri di Chivu sono reduci dalla vittoria contro il Parma, battuto 2-0 al Tardini con i gol di Dimarco e Thuram, mentre i partenopei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

