Inter-Napoli oggi il big match | dove vederla in tv orario probabili formazioni e le altre partite

L'incontro tra Inter e Napoli, valido per la 20ª giornata di Serie A, si disputa questa sera allo stadio Meazza. Di seguito tutte le informazioni su orario, modalità di visione in TV, probabili formazioni e le altre partite in programma. Un appuntamento importante per la classifica, che richiede attenzione sia per tifosi che per appassionati di calcio.

Inter-Napoli si gioca questa sera allo stadio Meazza, il big match scudetto della 20esima giornata di Serie A conclude il weekend dopo i 4 anticipi del sabato. Lunedì, le ultime due gare che vedranno in campo Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese. PER SFIDE COME QUESTE? Powered by @UPowerStyle pic.twitter.comMPj2wavpGg — Inter?? (@Inter) January 11, 2026 Lecce-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla. Alle 12.30 si inizia con Lecce-Parma, sfida salvezza del Via del Mare tra i giallorossi di Di Francesco e gli uomini allenati da Cuesta distanti appena un punto in classifica e in piena zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

