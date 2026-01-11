Inter-Napoli Manna | Una gara che può segnare uno spartiacque

Da ilmattino.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si disputa Inter-Napoli, una partita di grande rilevanza per entrambe le formazioni nella corsa allo scudetto. La sfida al Meazza rappresenta un punto di svolta potenziale, offrendo un’indicazione chiara sulle ambizioni di ogni squadra. Entrambe arrivano con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, consapevoli dell’importanza di questa occasione per il prosieguo della stagione.

È la sera di Inter-Napoli, il big match del Meazza sarà un crocevia importante per entrambe le squadre nella rispettiva corsa allo scudetto. Ai microfoni di Dazn è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

inter napoli manna una gara che pu242 segnare uno spartiacque

© Ilmattino.it - Inter-Napoli, Manna: «Una gara che può segnare uno spartiacque»

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Napoli: «Gara che può indirizzare una stagione, stimo Conte e c’è da imparare da lui. Con Luis Henrique ho commesso un errore»

Leggi anche: Dall’Inter al Napoli, Manna può riprovarci: colpo pazzesco a gennaio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inter-Napoli, arbitra Doveri. Manna: «Il Var penalizza gli arbitri»; Manna: Quello che è successo contro il Verona è sotto gli occhi di tutti, il Var sta penalizzando gli arbitri; Manna: Il Var sta penalizzando gli arbitri. Inter? Non è un match scudetto; Napoli, Manna: Il VAR sta penalizzando gli arbitri. Inter? Non sarà una partita chiave per lo Scudetto. Il mercato di gennaio a me non piace, si possono fare errori.

inter napoli manna garaInter-Napoli, arbitra Doveri. Manna: «Il Var penalizza gli arbitri» - Non si ferma la eco del caso arbitri scoppiato mercoledì sera al Maradona. ilmattino.it

inter napoli manna garaNapoli, Manna attacca il Var e avverte l’Inter: non è match scudetto - Giovanni Manna critica il Var, parla di mercato e presenta Inter- europacalcio.it

inter napoli manna garaInter-Napoli live dalle 20:45, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Chivu - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.