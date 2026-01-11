Inter-Napoli Manna | Una gara che può segnare uno spartiacque

Stasera si disputa Inter-Napoli, una partita di grande rilevanza per entrambe le formazioni nella corsa allo scudetto. La sfida al Meazza rappresenta un punto di svolta potenziale, offrendo un’indicazione chiara sulle ambizioni di ogni squadra. Entrambe arrivano con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, consapevoli dell’importanza di questa occasione per il prosieguo della stagione.

Napoli, Manna attacca il Var e avverte l’Inter: non è match scudetto - Giovanni Manna critica il Var, parla di mercato e presenta Inter- europacalcio.it

Inter-Napoli live dalle 20:45, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Chivu - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

FOTO NM - Inter-Napoli, le formazioni ufficiali x.com

OCCASIONE D'ORO PER IL NAPOLI: IL MILAN NON SCAPPA Pari nel finale dei rossoneri contro la Fiorentina, con Allegri che non approfitta dello scontro diretto tra Inter e Napoli Ora, per gli azzurri, la missione diventa doppia: non far scappare l'Inter e - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.