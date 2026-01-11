Inter-Napoli Manna netto | Sarà tosta! poi parla del mercato

L’atteso match tra Inter e Napoli si presenta come una sfida significativa, già importante nelle precedenti stagioni e ora nuovamente al centro della corsa al titolo. La partita si preannuncia difficile, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti. Intanto, il mercato continua a muoversi, influenzando le strategie e le formazioni in vista di questa sfida cruciale per entrambe le formazioni.

Inter-Napoli è una partita dal sapore speciale. Già fondamentali gli scontri dell'anno scorso, e quest'anno si ripropongono sempre lì nel vertice della classifica. Su questo e tanto altro ha parlato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Le sue parole a DAZN. Manna: "Sarà tosta, servirà una gara intelligente. Sul mercato coglieremo le occasioni". Chiaro e diretto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna a DAZN. Le sue parole. Manna ai microfoni di DAZN prima di Inter-Napoli Sulla partita. "Bella partita, due grandi squadre, l'anno scorso sono stati dei bei scontri e speriamo lo sarà anche questa sera.

