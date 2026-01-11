Inter Napoli LIVE 1-1 | Mctominay risponde a Dimarco

Segui con noi l’andamento di Inter Napoli, match valido per il 20° turno della Serie A 2025/26, in programma alle 20:45 a San Siro. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, con Mctominay che ha risposto a Dimarco. Restate aggiornati per tutte le novità e le analisi sulla sfida tra le due squadre.

di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Napoli, il big match del 20° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Napoli, big match della 20^ giornata di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Parma, sfidano i partenopei, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro l’Hellas Verona. Scontro decisivo per la lotta scudetto, con la squadra di Chivu, capolista, che, in caso di vittoria, andrebbe a +7 dalla squadra di Conte. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

