Inter Napoli LIVE 1-1 | Mctominay risponde a Dimarco
Segui con noi l’andamento di Inter Napoli, match valido per il 20° turno della Serie A 2025/26, in programma alle 20:45 a San Siro. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, con Mctominay che ha risposto a Dimarco. Restate aggiornati per tutte le novità e le analisi sulla sfida tra le due squadre.
di Lorenzo Vezzaro Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Napoli, il big match del 20° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Napoli, big match della 20^ giornata di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 contro il Parma, sfidano i partenopei, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro l’Hellas Verona. Scontro decisivo per la lotta scudetto, con la squadra di Chivu, capolista, che, in caso di vittoria, andrebbe a +7 dalla squadra di Conte. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Dimarco, tutto pari in Inter Napoli
Leggi anche: Verona-Inter: a Zielinski risponde Giovane. Punizione per i nerazzurri, dentro anche Dimarco |Live 1-1
Inter-Napoli, orari e dove vederla in TV; Inter-Napoli, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv; Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Live Inter-Napoli 1-1, il pareggio degli azzurri con McTominay - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it
Live-Inter-Napoli: il big match di San Siro, pari di McTominay (1-1, 9' Dimarco, 26' McTominay) - Al momento Napoli 38, Inter 42: 4 punti separano le due squadre in classifica 26' GOOOOOLLLLLLLLLL DEL NAPOLI! 100x100napoli.it
Inter-Napoli 1-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Dimarco apre, McTominay al pareggio - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
È BENE! È TREMENDAMENTE GIUSTO! È UN PARACU*O! Parma Inter 0-2 | Napoli Hellas Verona 2-2
#Inter 1-0 #Napoli : Federico Dimarco! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Serie A, in campo Inter-Napoli: i nerazzurri cercano la fuga in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 InterNapoli S - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.