Inter Napoli l’esame di maturità per il progetto di Chivu contro i Campioni in carica

L’Inter si prepara ad affrontare il difficile impegno contro il Napoli, in una partita che rappresenta un vero e proprio esame di maturità per i nerazzurri. Dopo le recenti difficoltà, la squadra di Chivu punta a confermare la propria posizione in classifica e a superare le sfide contro i campioni in carica. Un confronto importante per rafforzare la fiducia e mantenere l’obiettivo di primato.

Inter News 24 Inter Napoli, i nerazzurri cercano il riscatto contro Conte per blindare il primato e scacciare il tabù dei big match. La sfida di questa sera contro il Napoli rappresenta per l’Inter una vera e propria prova del nove. Dopo le sconfitte pesanti maturate a novembre contro i partenopei e nel successivo derby, la squadra di Chivu è chiamata a dimostrare di aver compiuto il definitivo salto di qualità. In palio non c’è solo il prestigio, ma un potenziale +7 in classifica che darebbe un segnale inequivocabile al campionato. Il Corriere della Sera sottolinea come il tecnico romeno arrivi a questo appuntamento con una consapevolezza diversa, avendo rimontato ben 10 lunghezze a Conte dalla quarta giornata in poi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Napoli, l’esame di maturità per il progetto di Chivu contro i Campioni in carica Leggi anche: Champions League, playoff blindati per l’Inter: ora arriva il vero esame di maturità per la squadra di Chivu Leggi anche: Napoli Inter, Marotta parla nel pre gara: «Oggi siamo secondi in classifica, giochiamo contro i campioni in carica e dovremo avere un approccio straordinario» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Inter-Napoli: orario, probabili formazioni, dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Inter e Napoli è in programma a San Siro alle ore 20. tuttosport.com

Inter-Napoli live dalle 20:45, probabili formazioni e ultime notizie: è Conte contro Chivu - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

Dove vedere Inter-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario - È il giorno del big match di San Siro, che mette in palio una fetta di scudetto: le probabili scelte di formazione di Chivu e Conte ... msn.com

FOTO SLIDE NM - Inter-Napoli, ecco gli azzurri prima della rifinitura a Milano x.com

Antonio Conte cambia tutto in vista di Inter-Napoli: torna Beukema Secondo il Corriere dello Sport, l'olandese è pronto a riprendersi il posto da titolare con lo scivolamento di Di Lorenzo sulla fascia Ritorna titolare Juan Jesus al posto di Buongiorno, Polita - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.