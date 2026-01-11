Inter Napoli le possibili scelte di Chivu e Conte | Bisseck al posto di Acerbi mentre a centrocampo…

Le ultime indicazioni provenienti dai campi di allenamento dell'Inter suggeriscono alcune possibili scelte di formazione in vista della sfida contro il Napoli. Chivu e Conte stanno valutando diverse opzioni, tra cui l'inserimento di Bisseck al posto di Acerbi in difesa e alcune variazioni a centrocampo. Ecco le principali possibilità che potrebbero influenzare la composizione della squadra per l'incontro.

Inter News 24 Inter Napoli, le ultime indicazioni dai campi per Chivu e Conte: ecco le possibili scelte dei due tecnici. A sole 24 ore dalla supersfida di San Siro, le gerarchie in casa nerazzurra sembrano ormai consolidate. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Cristian Chivu è intenzionato a confermare il blocco che ha già convinto contro Atalanta e Bologna. La notizia principale riguarda la difesa, dove Bisseck scalza Acerbi per una maglia da titolare, affiancando Akanji e Bastoni davanti a Sommer. Anche a centrocampo la scelta è chiara: « Zielinski dal primo minuto, Mkhitaryan dalla panchina », una mossa che garantisce freschezza nel reparto completato da Barella e Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com

