Inter-Napoli le pagelle | McTominay spietato Thuram in palla che errore Rrahmani

Nella sfida della 20ª giornata di Serie A, Inter e Napoli si sono affrontate in un incontro ricco di emozioni. La partita ha visto alcune prestazioni notevoli, come quella di Thuram, e momenti di criticità, come l’errore di Rrahmani. McTominay si è distinto per determinazione, contribuendo al risultato finale. Analizziamo le valutazioni dei protagonisti di questa sfida tra due delle squadre più competitive del campionato.

Il big match della 20 a giornata della Serie A vede l'Inter mangiarsi le mani dopo esser stata raggiunta nel finale di partita dal Napoli campione d'Italia. Il 2-2 del Meazza lascia più o meno stabile la situazione in testa alla classifica, accorciando ulteriormente le distanze tra le prime cinque. Vediamo come si sono comportati i protagonisti di una partita vibrante e nervosa che potrebbe risultare fondamentale per la corsa allo scudetto. INTER (3-5-2). Yann Sommer 6 – Chiamato raramente in causa nel primo tempo, non è che avrebbe potuto fare chissà cosa sul tocco maligno di McTominay. Per il resto, partita solida come suo solito.

