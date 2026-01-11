INTER-NAPOLI la notte del Big-Match
Domenica sera alle 20:45 si disputa Inter-Napoli, una delle sfide più rilevanti della stagione di Serie A. La partita, che si svolge a San Siro, rappresenta un momento importante per le rispettive squadre nella corsa al campionato. Un incontro che attirerà l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, offrendo uno sguardo sulle dinamiche attuali del campionato italiano.
Scudetto in palio a San Siro: nerazzurri allunga-spalle alla sfida, azzurri pronti a ruggire. La Serie A torna nel suo grande palcoscenico domenica sera alle 20:45 con Inter-Napoli, una delle partite più attese dell’anno. Al Giuseppe Meazza di Milano, i nerazzurri di Cristian Chivu cercano di consolidare la vetta della classifica e allungare il margine sugli inseguitori, mentre il Napoli di Conte punta a rosicchiare punti ai padroni di casa e confermare di essere tra le protagoniste nella corsa al titolo. La posta in palio è altissima: tre punti che potrebbero decidere l’inerzia della stagione in pieno inverno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Inter Napoli, notte della verità a San Siro: Chivu cerca la fuga! Ecco dove si deciderà il big match
Leggi anche: Inter Napoli, notte della verità a San Siro: Chivu cerca a fuga! Ecco dove si deciderà il big match
Inter–Napoli, notte Scudetto a San Siro; Verso Inter-Napoli: la guida completa; Inter-Napoli: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A; Napoli, emergenza totale, contro l’Inter senza 5 big: sfida scudetto a San Siro.
Inter-Napoli: orario, probabili formazioni, dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Inter e Napoli è in programma a San Siro alle ore 20. tuttosport.com
"Notte da sogni, Scudetto sul tavolo": il Corriere dello Sport in prima pagina su Inter-Napoli - "Notte da sogni": così il Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 11 gennaio, apre in prima pagina parlando della sfida in programma. tuttomercatoweb.com
FOTO SLIDE NM - Inter-Napoli, ecco gli azzurri prima della rifinitura a Milano x.com
Antonio Conte cambia tutto in vista di Inter-Napoli: torna Beukema Secondo il Corriere dello Sport, l'olandese è pronto a riprendersi il posto da titolare con lo scivolamento di Di Lorenzo sulla fascia Ritorna titolare Juan Jesus al posto di Buongiorno, Polita - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.