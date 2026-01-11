Domenica sera alle 20:45 si disputa Inter-Napoli, una delle sfide più rilevanti della stagione di Serie A. La partita, che si svolge a San Siro, rappresenta un momento importante per le rispettive squadre nella corsa al campionato. Un incontro che attirerà l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, offrendo uno sguardo sulle dinamiche attuali del campionato italiano.

Scudetto in palio a San Siro: nerazzurri allunga-spalle alla sfida, azzurri pronti a ruggire. La Serie A torna nel suo grande palcoscenico domenica sera alle 20:45 con Inter-Napoli, una delle partite più attese dell’anno. Al Giuseppe Meazza di Milano, i nerazzurri di Cristian Chivu cercano di consolidare la vetta della classifica e allungare il margine sugli inseguitori, mentre il Napoli di Conte punta a rosicchiare punti ai padroni di casa e confermare di essere tra le protagoniste nella corsa al titolo. La posta in palio è altissima: tre punti che potrebbero decidere l’inerzia della stagione in pieno inverno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - INTER-NAPOLI, la notte del Big-Match

Leggi anche: Inter Napoli, notte della verità a San Siro: Chivu cerca a fuga! Ecco dove si deciderà il big match

