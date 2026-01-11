Inter–Napoli la notte dei punti esclamativi

L’atteso confronto tra Inter e Napoli rappresenta un momento chiave nella stagione delle due squadre. Questa partita potrebbe influenzare la classifica e definire l’andamento futuro del campionato, anche se non decide immediatamente lo scudetto. Un risultato importante per entrambe, in un incontro che si presenta come un passo fondamentale nel percorso verso gli obiettivi stagionali.

L’Inter ha davanti la partita che può cambiare il peso della stagione. Non quella che assegna lo scudetto, ma quella che può iniziare a scriverlo con un tratto più deciso. Domenica sera, al Meazza, arriva il Napoli: fischio d’inizio alle 20:45, contesto massimo, pressione totale. Il margine in classifica sui partenopei e sul Milan si è allargato, ma non abbastanza da consentire calcoli. È proprio per questo che Inter–Napoli diventa un passaggio chiave, uno snodo emotivo prima ancora che aritmetico. Inter, gestione e consapevolezza: Chivu prepara la notte giusta. Inter arriva all’appuntamento con una sensazione chiara: la squadra sa vincere anche quando non brilla. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

