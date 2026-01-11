Inter-Napoli la mossa di Conte | senza Neres con Lobotka e Hojlund

L'Inter e il Napoli si affrontano domenica 11 gennaio 2026 alle 20:45 allo stadio San Siro. La sfida rappresenta un momento importante del campionato, con entrambe le squadre pronte a mettere in campo le proprie strategie. La formazione nerazzurra, guidata da Conte, potrebbe optare per alcune variazioni, tra cui l’esclusione di Neres e l’impiego di Lobotka e Hojlund. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sul big match.

GUIDA COMPLETA AL BIG MATCH. Inter-Napoli si gioca domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo stadio San Siro. Il match è un'esclusiva DAZN. Antonio Conte deve rinunciare a David Neres (provino fallito), ma ritrova dal 1? i pilastri Lobotka e Hojlund, assenti all'andata. Tatticamente, Politano avanza sulla trequarti con Di Lorenzo a tutta fascia. In classifica l'Inter è a +4: una vittoria azzurra riaprirebbe tutto (-1), una sconfitta lancerebbe la fuga nerazzurra (+7). Arbitra Doveri. È la notte della verità. Inter-Napoli, posticipo di lusso della 20ª giornata di Serie A, non è solo una partita di calcio, ma uno spartiacque decisivo per le ambizioni Scudetto.

