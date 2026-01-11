Durante la partita tra Inter e Napoli, l'arbitro Doveri ha spiegato il motivo del calcio di rigore assegnato per il fallo di Rahmani su Mkhitaryan. L'episodio, che ha portato all'1-1, è oggetto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione dell'arbitro si basa sulle regole vigenti, assicurando trasparenza nelle valutazioni durante la partita.

È sull?1-1 la sfida tra Inter e Napoli, con la gara ancora in corso e segnata da un episodio destinato a far discutere. L?azione chiave nasce in area di rigore: Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Inter-Napoli, fallo di Rahmani su Mkhitaryan: la spiegazione di Doveri sul rigore

Leggi anche: Genoa Inter, la spiegazione assurda sul cartellino giallo dato a Barella da Doveri

Leggi anche: Calvarese: “Mkhitaryan-Di Lorenzo non è rigore. Mariani lo avrei evitato per la gara Napoli-Inter”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Napoli-Verona moviola, c'era il rigore per mano di Buongiorno e il fallo di Hojlund sul goal annullato? Cosa è successo e spiegazione; Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82'; Lazio-Napoli, moviola: dubbi sul gol di Rrahmani e i tre rossi, Sarri ancora contro gli arbitri, rissa finale; Lazio-Napoli 0-2, finisce all'Olimpico: tre espulsi. La decidono Spinazzola e Rrahmani.

Live Inter-Napoli 2-1, Calhanoglu segna dal dischetto. Espulso Conte - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it