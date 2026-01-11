Inter-Napoli fallo di Rahmani su Mkhitaryan | la spiegazione di Doveri sul rigore
Durante la partita tra Inter e Napoli, l'arbitro Doveri ha spiegato il motivo del calcio di rigore assegnato per il fallo di Rahmani su Mkhitaryan. L'episodio, che ha portato all'1-1, è oggetto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione dell'arbitro si basa sulle regole vigenti, assicurando trasparenza nelle valutazioni durante la partita.
È sull?1-1 la sfida tra Inter e Napoli, con la gara ancora in corso e segnata da un episodio destinato a far discutere. L?azione chiave nasce in area di rigore: Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
