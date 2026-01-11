Inter-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

La partita tra Inter e Napoli, valida per la corsa allo scudetto, si disputerà oggi a San Siro. Di seguito, trovate le modalità per seguire l’incontro in TV e streaming, insieme alle informazioni su orario, formazioni e scelte tecniche degli allenatori. Un appuntamento importante per il campionato italiano, che richiede attenzione e aggiornamenti puntuali per seguire ogni dettaglio della sfida.

A San Siro la sfida Scudetto Inter-Napoli con le squadre che si giocano una fetta di questo campionato: dove vedere la partita e tutte le informazioni sulle scelte degli allenatori.

Napoli Bologna 2-0 ? La vittoria della Supercoppa italiana 2025 in diretta da Riyadh

Alla vigilia di Inter-Napoli, Cristian Chivu sorprende tutti e spegne il duello mediatico: “Non esiste il confronto con Antonio Conte” https://fanpa.ge/TEjFN - facebook.com facebook

#InterNapoli, le probabili formazioni del match di #SerieA #SkySport #SkySerieA x.com

