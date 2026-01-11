Inter-Napoli Conte perde la testa dopo il rigore del 2-1 | Vergognatevi! Poi il 2-2 definitivo

Durante la partita tra Inter e Napoli, l’allenatore degli azzurri, Antonio Conte, ha reagito con evidente nervosismo dopo il rigore assegnato all’Inter per un fallo su Mkhitaryan. La decisione dell’arbitro Doveri ha scatenato le proteste di Conte, culminate con un’espressione di scontento. La sfida si è conclusa con un pareggio 2-2, lasciando aperti i discorsi sulla gestione delle decisioni arbitrali e sull’andamento del match.

L’allenatore degli azzurri impazzisce per la decisione di Doveri di assegnare il penalty per il fallo su Mkhitaryan Un finale incandescente a San Siro tra Inter e Napoli. Una partita equilibrata, con gli azzurri che giocano un’ottima gara nel secondo tempo, ma subiscono la beffa a poco più di 10 minuti dalla fine. Contatto in area tra Rrahmani e Mkhitaryan, un pestone ai danni dell’armeno che inizialmente non viene fischiato. Poi con l’intervento del Var e l’OFR, Doveri decide per il penalty a favore dei nerazzurri. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it Una decisione che, ancora prima che venisse presa, non piaceva ad Antonio Conte che aveva cominciato a polemizzare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter-Napoli, Conte perde la testa dopo il rigore del 2-1: “Vergognatevi!” Poi il 2-2 definitivo Leggi anche: Inter-Napoli, Conte perde la testa dopo il rigore del 2-1: “Vergognatevi!” Leggi anche: Conte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter-Napoli, Conte non parla ma intanto perde Neres e può crollare: cos'è successo; Neres salta Inter-Napoli, il brasiliano non recupera: Conte studia le soluzioni per il tridente offensivo; Neres salta Inter-Napoli, non sarà neanche in panchina: il brasiliano è ancora infortunato; Conte perde anche Neres, ma tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo alla caviglia. Inter-Napoli, Conte perde la testa dopo il rigore del 2-1: “Vergognatevi!” - L'allenatore del Napoli impazzisce per la decisione di Doveri di assegnare il penalty per il fallo su Mkhitaryan ... calciomercato.it

Conte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri - Il tecnico del Napoli ha pesantemente contestato la decisione di assegnare rigore all’Inter: va faccia a faccia col quarto uomo e poi ... fanpage.it

Inter-Napoli, il rigore delle polemiche: Conte è una furia, Doveri lo espelle. Marelli fa chiarezza - Napoli s'infiamma per il rigore concesso da Doveri. sport.virgilio.it

#Inter 2-2 #Napoli : Scott McTominay! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A, Inter-Napoli1-1 dopo i primi 45': i nerazzurri cercano la fuga in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 Inter - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.