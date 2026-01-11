L’anticipo di campionato tra Inter e Napoli, in programma al Meazza alle 20.45 su Dazn, mette di fronte due squadre in buona forma, nonostante recenti risultati diversi. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe, con obiettivi diversi in classifica. Antonio Conte, allenatore dell’Inter, si trova sotto pressione in vista di questa partita, che potrebbe influenzare le sorti del campionato.

Inter e Napoli arrivano allo scontro diretto del Meazza (20.45, diretta Dazn) in uno stato di forma simile (il passo falso con il Verona non cancella la brillantezza dei partenopei nelle ultime settimane) ma con obiettivi divergenti. Il Napoli, per le condizioni in cui si presenta, privo di Neres oltre ai soliti noti, ha tutto da guadagnare: anche un punticino che lascerebbe invariata la situazione sarebbe oro colato per il morale. L’Inter, invece, assapora la sensazione della grande occasione: in un colpo solo può vendicare l’epilogo dello scorso anno, scrollarsi di dosso l’etichetta di squadra che fallisce i big match e affondare il primo strappo significativo nei confronti di una rivale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter-Napoli, Antonio Conte nei guai: chi perde a un passo dal big-match

Leggi anche: Perché Antonio Conte non terrà la conferenza stampa prima del big match Roma-Napoli

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Conte perde Neres in vista del big match. Romano svela i dettagli del riscatto di Akanji

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chivu: Conte è un vincente e si è evoluto, lo stimo. Noi giovani abbiamo da imparare; Inter-Napoli, Conte e Marotta sempre storie tese: il gioco delle parti; Chivu spiazza tutti alla vigilia di Inter-Napoli: Non esiste il confronto con Antonio Conte; Inter-Napoli, Conte può sorridere: da Castel Volturno arriva una buona notizia.

Dove vedere Inter-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario - È il giorno del big match di San Siro, che mette in palio una fetta di scudetto: le probabili scelte di formazione di Chivu e Conte ... corrieredellosport.it