Inter-Napoli 2-2 McTominay risponde a Calhanoglu | Chivu impatta

La giornata di Serie A si è conclusa con un pareggio tra Inter e Napoli, terminato 2-2. McTominay ha risposto a Calhanoglu, mentre Chivu ha siglato il gol dell’1-1. Una domenica ricca di emozioni e di incontri equilibrati, che ha confermato l’interesse per il campionato italiano. Di seguito, i dettagli e le analisi più approfondite delle partite disputate.

La domenica di Serie A è passata in archivio, dopo averci regalato partite ricche di gol e spettacolo. L’ultima di queste ha visto protagoniste due delle contendenti allo Scudetto, che si sono affrontate in un vero e proprio scontro diretto. Stiamo parlando di Inter e Napoli, che si sono affrontate alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-2, al termine di due tempi intensi che hanno regalato continui colpi di scena. La Beneamata sfiora il successo e l’allungo in vetta grazie al rigore di Hakan Calhanoglu, ma viene recuperata dal solito Scott McTominay autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

