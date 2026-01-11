Inter-Napoli 2-2 McTominay risponde a Calhanoglu | Chivu impatta
La giornata di Serie A si è conclusa con un pareggio tra Inter e Napoli, terminato 2-2. McTominay ha risposto a Calhanoglu, mentre Chivu ha siglato il gol dell’1-1. Una domenica ricca di emozioni e di incontri equilibrati, che ha confermato l’interesse per il campionato italiano. Di seguito, i dettagli e le analisi più approfondite delle partite disputate.
La domenica di Serie A è passata in archivio, dopo averci regalato partite ricche di gol e spettacolo. L’ultima di queste ha visto protagoniste due delle contendenti allo Scudetto, che si sono affrontate in un vero e proprio scontro diretto. Stiamo parlando di Inter e Napoli, che si sono affrontate alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-2, al termine di due tempi intensi che hanno regalato continui colpi di scena. La Beneamata sfiora il successo e l’allungo in vetta grazie al rigore di Hakan Calhanoglu, ma viene recuperata dal solito Scott McTominay autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: Gol Calhanoglu, il turco risponde a McTominay e accorcia le distanze in Napoli Inter!
Leggi anche: Inter Napoli LIVE 1-1: Mctominay risponde a Dimarco
Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; 20ª giornata: il ritorno parte con Inter-Napoli; Pronostico Inter-Napoli | Serie A 2025/26; Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82'.
Live Inter-Napoli 2-2, McTominay pareggia ancora i conti a San Siro - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it
Inter-Napoli 2-2, risultato della partita di Serie A: Dimarco e Calhanoglu, doppietta di McTominay. Gli highlights - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Inter-Napoli risultato 2-2: McTominay riprende Dimarco e Calhanoglu, i nerazzurri non scappano - 2 a San Siro rinviando ogni discorso scudetto: due volte i nerazzurri vanno avanti, due volte McTominay li riacciuffa ... corriere.it
#Inter 2-2 #Napoli : Scott McTominay! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Serie A, Inter-Napoli1-1 dopo i primi 45': i nerazzurri cercano la fuga in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 Inter - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.