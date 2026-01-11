Inter Napoli 2-2 la doppietta di McTominay evita la fuga dei nerazzurri Polemiche per il rigore dato ai padroni di casa

L'incontro tra Inter e Napoli termina 2-2, con una doppietta di McTominay che salva i partenopei dalla sconfitta. La partita è stata segnata anche da polemiche riguardo a un rigore assegnato ai nerazzurri, che ha suscitato discussioni tra gli spettatori. Durante il match, l’allenatore Napoli Conte è stato espulso per aver protestato vivacemente contro la decisione arbitrale.

Inter Napoli, la doppietta di McTominay salva i partenopei. Conte espulso a causa di una dura protesta per il rigore dato ai nerazzurri. Il big match tra Inter Napoli a San Siro non ha tradito le attese, regalando uno spettacolo vibrante che si è concluso con un pareggio per 2-2 dopo novanta minuti di pura adrenalina. La sfida, fondamentale per le zone alte della classifica, è stata un'altalena di emozioni, risolta solo nel finale da una prodezza di McTominay. La gara si sblocca immediatamente grazie alla spinta dei padroni di casa. Al 9?, San Siro esplode: Dimarco controlla l'ottimo passaggio rasoterra di Thuram.

Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4 - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

Inter-Napoli 2-2, gol e highlights: McTominay riprende due volte Chivu. Conte espulso - Napoli, dopo il rigore assegnato ai nerazzurri per il pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. sport.sky.it

Serie A, Inter-Napoli 2-2: : nerazzurri fermati in casa, distacchi immutati in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 I - facebook.com facebook

#Inter 2-2 #Napoli : Scott McTominay! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

