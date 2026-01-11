Inter-Napoli 2-2 gli azzurri con Conte espulso frenano la fuga della capolista

L'anticipo della 20ª giornata di Serie A si è concluso con un pareggio 2-2 tra Inter e Napoli. La partita, giocata a San Siro, ha visto gli azzurri frenare la fuga della capolista, mentre Conte è stato espulso durante il match. Risultato che mantiene invariato il distacco in classifica, con entrambe le squadre che continuano a inseguire il primato.

Milano, 11 gennaio 2026 - Lo scorso turno di campionato, che per molti avrebbe dovuto essere interlocutorio, aveva allargato a 4 la forbice in classifica tra Inter e Napoli, complici rispettivamente la vittoria di Parma e il pareggio interno contro il Verona: a San Siro le due rivali degli ultimi campionati si ritrovano da una parte per tentare il primo vero allungo, complice il pareggio del Milan contro la Fiorentina, e dall'altra per accorciare un gap già pericoloso. Partono meglio i nerazzurri e le loro ambizioni grazie a un diagonale mancino di Dimarco ma i partenopei, dopo una fase di affanno, colpiscono al primo vero affondo con McTominay, crescendo strada facendo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter-Napoli 2-2, gli azzurri (con Conte espulso) frenano la fuga della capolista Leggi anche: Calcio, Napoli-Verona 2-2, gli azzurri frenano al Maradona Leggi anche: Inter-Napoli, rigore per i nerazzurri e Conte espulso: “Vergognatevi”. Cos’è successo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Inter-Napoli, orari e dove vederla in TV; 20ª giornata: il ritorno parte con Inter-Napoli; Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Inter-Napoli | Serie A 2025/26. Inter – Napoli 2-2 cronaca e highlights: McTominat riacciuffa Chivu, pari nello scontro scudetto! – VIDEO - 2 cronaca e highlights: i nerazzurri vanno avanti due volte ma lo scozzese è ancora l’uomo di Conte. generationsport.it

