Inter-Napoli 2-2 a breve Conte in conferenza

Dopo il pareggio 2-2 tra Inter e Napoli, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per analizzare la partita. L’allenatore azzurro ha commentato gli aspetti tecnici e tattici dell’incontro, offrendo spunti sulla prestazione della squadra e sulle prossime sfide. La conferenza sarà un’occasione per approfondire le riflessioni di Conte e comprendere le strategie in vista dei prossimi impegni del Napoli.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inter La conferenza di Conte. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter-Napoli 2-2, a breve Conte in conferenza Leggi anche: Napoli-Inter 3-1, a breve Conte in conferenza Leggi anche: Psv-Napoli 6-2, a breve Conte in conferenza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; 20ª giornata: il ritorno parte con Inter-Napoli; Pronostico Inter-Napoli | Serie A 2025/26; Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82'. Live Inter-Napoli 2-2, McTominay pareggia ancora i conti a San Siro - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

Inter-Napoli 2-2, risultato della partita di Serie A: Dimarco e Calhanoglu, doppietta di McTominay. Gli highlights - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Inter-Napoli risultato 2-2: McTominay riprende Dimarco e Calhanoglu, i nerazzurri non scappano - 2 a San Siro rinviando ogni discorso scudetto: due volte i nerazzurri vanno avanti, due volte McTominay li riacciuffa ... corriere.it

Inter Napoli 2-2 ? LIVE Post-Partita con i tifosi napoletani a San Siro

#Inter 2-2 #Napoli : Scott McTominay! #InterNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A, Inter-Napoli1-1 dopo i primi 45': i nerazzurri cercano la fuga in vetta Verona-Lazio 0-1, autogol di Nelsson. Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 Inter - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.